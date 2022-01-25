Вильнюс, 25 января, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Запрет властями Литвы концертов российских исполнителей Наташи Королёвой и Хабиба Шарипова обделяет литовских зрителей и поклонников, ожидавших выступления артистов. Такое заявление сделало посольство РФ в Вильнюсе на своей странице в Twitter в ответ на решение департамента миграции при МВД Литвы.

Alma Pater Посольство России в Литве

В комментарии российского посольства отмечается, что литовская публика с нетерпением ждала приезда российских артистов. Решение литовского МИД, по мнению российских дипломатов, обделило самих жителей Литвы, лишив их возможности побывать на концертах популярных исполнителей из России.

Напомним, решение о запрете на приезд в Литву Королёвой и Хабиба был принят литовским МИД после обращения председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса и депутат Витаутаса Юозапайтиса. Причиной запрета стали концерты российских исполнителей в Крыму.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете на въезд в Литву двум российским артистам.