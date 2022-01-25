Вашингтон, 25 января, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Информацию о возможных будущих контактах между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джозефом Байденом не смогла сообщить пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 24 января в ходе регулярного брифинга.

(сс) The White House Джен Псаки

Как отметила Псаки, президент США «всегда открыт для дипломатии между лидерами», но никаких прогнозов и анонсов по поводу телефонных разговоров или других контактов между лидерами США и России на сегодняшний день дать невозможно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты между главами России и США могут состояться, но сейчас нет никаких конкретных планов на этот счёт. Кроме того, Песков отметил, что все вопросы о графике российско-американских контактов будут решаться только после ответа американской стороны на выдвинутые Россией предложения по безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Псаки на вопрос о возможной встрече глав США и России ответила, что информация поступит в ближайшие дни.