Портленд, США, 25 января, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой произошел в одном из жилых районов американского Портленда (штат Орегон), сообщает пресс-служба местной полиции.

Tony Hisgett Полиция США

Сообщается, что стрельба произошла в районе Мэдисон-Саут. По словам очевидцев, ночью в одном из жилых домов прозвучали пять-семь выстрелов. Полиция отмечает, что при стрельбе погиб один человек, его личность не раскрывается. Также не сообщается о задержании преступников.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стрельба произошла на домашней вечеринке в штате Калифорния в США. В результате перестрелки погибли четыре человека. Глава города Инглвуд, где произошел инцидент, назвал нападавших социопатами, которые следует изолировать от общества.