Мапуту, 25 января, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Микроавтобус столкнулся с грузовиком в центральной части Мозамбика, передает телеканал TVM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, дорожная авария произошла в районе Мопейа района Замбезия. В результате ДТП погибли не менее 28 человек, включая пятилетнего ребенка. Других подробностей произошедшей аварии не приводится. В настоящее время по факту ДТП ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января пассажирский автобус не смог удержаться на дороге из-за гололеда и съехал в кювет. В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров, еще 18 человек получили травмы различной степени тяжести.