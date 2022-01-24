Афины , 25 января, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Сильный снегопад обрушился на Грецию, полностью парализовав работу общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. Об этом 24 января сообщает государственная телекомпания ERT.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Из-за гололёда и снежных заносов из строя выведен весь общественный транспорт, с самого утра люди стояли в заторах, а экстренные службы рассылали всем жителям Греции сообщения с предупреждением избегать поездок на личном автотранспорте и ограничить передвижения на открытом воздухе.

Власти попросили жителей приостановить заказы еды через курьеров из-за невозможности передвигаться по улицам городов даже на велосипеде или мотоцикле. К вечеру 24 января ряд районов оказался без электричества из-за налипания снега. На помощь коммунальным службам брошены пожарные, полиция и военные. В городах открыты пункты обогрева для бездомных.

День 25 января объявлен в стране выходным, не будут работать школы и детские сады, из магазинов будут работать только аптеки и продуктовые. Госслужащие были распущены по домам уже во второй половине дня 24 января, так как по улицам Греции можно передвигаться только пешком.

По данным метеорологов, Греция оказалась во власти циклона «Надежда». Непогода, снегопад и сильный ветер продлятся в стране до 26 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снегопаде, нарушившем работу общественного транспорта в Афинах, столице Греции.