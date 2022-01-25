Москва, 25 января, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Ситуация с мировыми ценами на энергоносители временная и во многом подогревается геополитическим обострением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что газовый кризис ускорит переход «зеленой» энергетике.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленая энергетика

«С заявлением о том, что газовый кризис и скачкообразное изменение цен на этом рынке являются одним из триггеров ускорения энергоперехода, можно согласиться, но лишь отчасти, — сказал Чередниченко. — Действительно, галопирующий рост цен на газ, наиболее явно проявляющийся в последние полгода, может рассматриваться получателями голубого топлива в качестве аргумента для ускоренного перехода на альтернативные источники энергии и, соответственно, снижения зависимости от российских «манипуляций».

Но в этой ситуации, как полагает эксперт, не следует забывать о том, что сложившаяся сегодня конъюнктура временная и во многом «подогревается» геополитическим обострением, истерией со стороны Европы, а также спекуляциями, которые не могли не возникнуть в качестве дополнительной составляющей рынка, находящегося в состоянии ажиотажа.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие факторы тормозят ускорение энергетического перехода.