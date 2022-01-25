Яунде, , 00:08 — REGNUM 24 января в Олембе (Камерун) на стадионе «Олембе» национальная сборной Камеруна по футболу в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Африканских Наций 2021 одержала победу над сборной Коморских Островов со счетом 2:1.

Кубок Африканских Наций Arabia.as.com

Первый мяч на 29-й минуте встречи забил 29-летний форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби после передачи Венсана Абубакара — 1:0. На экваторе второго тайма Абубакар удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча полузащитник Юссуф М’Чангама забил «гол престижа».

Стоит отметить, что из-за случаев заражения коронавирусом в составе сборной Коморских Островов на ворота гостей встал фланговый защитник Шакер Аль-Хадур, рост которого составляет 171 сантиметр.

Статистика матча (Камерун/Коморы)

Удары 19/13

Удары в створ 6/7

Владение 65%/35%

Угловые 6/1

Нарушения 12/8

Составы команд:

Камерун: Онана, Нгади-Нгаджи, Фэ, Кастеллетто, Толо, Нгамалё (Бассогог, 63'), Замбо-Ангисса (Онана, 84'), Онгла, Токо-Экамби (77'), Абубакар (Баокен, 77'), Шупо-Мотинг (Н'Жийе).

Коморы: Аль-Хадур, Захари, Абду, Юссуф (Юссуф, 89'), Бакари (М'Мади, 88'), Баширу (Дьомой, 89'), М’Чангама, Абдулла, Юссуф (Маттойр, 75'), Могни (Мохамед, 52'), Бен Набуан.