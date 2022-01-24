Москва, , 23:37 — REGNUM Новый образец тяжёлого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» с новым двигателем, оснащённым плоским соплом, выйдет на лётные испытания летом 2022 года, сообщает 24 января газета «Известия» со ссылкой на источники в авиастроительной сфере.

БПЛА С-70 «Охотник»

По словам источника, лётные испытания самого крупного и мощного российского БПЛА должны начаться в июле текущего года.

Напомним, предыдущий образец БПЛА С-70 «Охотник» в 2019 году впервые испытывался в небе во взаимодействии с истребителем пятого поколения Су-57.

В декабре 2021 года на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова состоялась выкатка первого образца С-70 «Охотник» с плоским соплом реактивного двигателя, обеспечивающим малозаметность дрона для радаров противника.

По некоторым данным, тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» может быть принят на вооружение Российской армии в 2024 году.

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