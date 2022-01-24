Берлин, 24 января, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Геополитическое положение Германии как посредника между НАТО и Россией в очередной раз подвергается испытанию, пишет 24 января немецкое агентство Deutsche Welle, задаваясь вопросом о том, какова роль Германии в возникшем кризисе.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

На данный момент Германия решила не вмешиваться в обостряющуюся ситуацию. Министерство иностранных дел объявило, что сотрудники посольства в Киеве эвакуированы не будут, однако государство покроет расходы семей дипломатов, которые пожелают вернуться на родину.

«Хотя безопасность персонала является высшим приоритетом правительства Германии, не будет предпринято никаких шагов, которые могли бы еще сильнее дестабилизировать ситуацию», — заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Тщательно подобранные слова главы МИД Германии, высказанные в ходе консультаций с представителями Европейского союза, отражают посреднический курс, который страна пытается провести между Россией и НАТО, но серьезность ситуации не ускользает от внимания немецких дипломатов-ветеранов, отмечает издание.

Кристоф Хойсген, давний советник Ангелы Меркель по политике безопасности и будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что регион уже пережил аналогичный кризис в 2014 году.

«Я действительно вижу, что существует опасность повторного вторжения России. Вы видите всю подготовку к этому: подготовку средств массовой информации, военную подготовку. Мы знаем, что требования, выдвинутые президентом РоссииВладимиром Путиным, нереалистичны. Так что там что-то готовится», — заявил Хойсген.

«Чего мы хотим на этот раз, так это того, чтобы очень сильная, массовая реакция была введена в действие. Чтобы Россия точно знала, что произойдет, если они действительно предпримут агрессивные шаги», — добавил он.