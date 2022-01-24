Абу-Даби, 24 января, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Принадлежащая хуситам площадка для ракетного пуска в Йемене уничтожена атакой войск ОАЭ, передаёт 24 января Al Arabiya.

Airwork.nl Истребители F-16

По данным минобороны Эмиратов, уничтожен тот объект, откуда хуситы запустили две баллистические ракеты по Абу-Даби. По нему были нанесены удары с истребителей F-16.

Кроме того, военные ОАЭ заявили, что смогли перехватить две ракеты над Абу-Даби, запущенные хуситами 24 января.