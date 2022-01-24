Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Военное ведомство США готово дополнительно отправить в Европу контингент из 8,5 тыс. военных, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято, сообщил 14 января журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, этот контингент может быть направлен в Европу по нормам протоколов НАТО.

«Число военнослужащих, которых шеф Пентагона приказал привести в повышенную боеготовность, около 8,5 тыс. человек», — сказал он.

При этом Кирби сообщил, что повышение боеготовности войск произведено из-за ситуации вокруг Украины.

«США предпринимают шаги по повышению боеготовности своих войск дома и за рубежом», — сказал Кирби, пояснив, что это решение принято президентом США Джо Байденом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Перед кем мы бисер метаем?» — сети о терпении России и «атаке» Украины