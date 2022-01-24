Бишкек, 24 января, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии совместно со спецназом задержали главного редактора сайта коррупционных расследований «Factcheck.kg» Болота Темирова по подозрению в изготовлении и хранении наркотиков, передают местные СМИ.

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Силовики провели обыск в офисе интернет-издания и изъяли все находившиеся там компьютеры, ноутбуки и звукозаписывающую аппаратуру.

В столичном ГУВД сообщили, что в ходе обыска милиционеры обнаружили небольшой полиэтиленовый свёрток с наркотиком растительного происхождения.

Впоследствии суд отпустил Темирова под подписку о невыезде.

По мнению местных правозащитников, задержание Болта Темирова может быть связано с его профессиональной деятельностью — за два дня до ареста он опубликовал материалы журналистского расследования о возможных связях семьи главы спецслужб Киргизии с топливным бизнесом.