Минск, 24 января, 2022, 22:57 — ИА Регнум. «Негативные явления второй половины 2020 года не оказали отрицательного влияния на работу правоохранительных и государственных органов и общества в целом. Значительные усилия правоохранителей были направлены на противодействие экстремистским проявлениям, а также стабилизацию общественно-политической обстановки в стране», — сообщила 24 января пресс-служба генпрокуратуры Белоруссии по итогам доклада руководителя ведомства Александру Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Генпрокуратура отметила, что вопросы раскрытия и расследования преступлений «экстремистской направленности» (ст.130 белорусского УК) дважды рассматривались на заседаниях республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией под руководством генпрокурора Андрея Шведа. Тогда главной задачей было названо «обеспечение неотвратимости ответственности организаторов, координаторов и активных участников массовых беспорядков и протестных акций, лишение их финансирования». По итогам сократилась динамика привлечения к уголовной ответственности «связанных с экстремистской деятельностью и участием в незаконных протестных акциях».

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«Так, в 2021 году акции протеста были разовыми и немногочисленными, в основном размещались протестные символика и атрибутика в общедоступных местах. Призывы к проведению забастовок не получили поддержки», — сказано в официальном сообщении.

Там также отмечено, что непосредственно прокуроры: возбудили 523 уголовных дела о преступлениях, связанных с незаконными протестными акциями; направили в суды 300 заявлений о признании информационной продукции экстремистскими материалами, из которых на сегодня рассмотрено и удовлетворено 259 заявлений; ограничили доступ к 15 сайтам и сетевым изданиям; обеспечили путем подачи исков и внесения представлений ликвидацию 60 организаций деструктивной направленности; объявили более 8 тысяч официальных предупреждений; провели порядка 5 тысяч выступлений в трудовых коллективах и учреждениях образования.

«В 2021 году прокуроры поддержали государственное обвинение по более чем 1200 уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности в отношении свыше 1600 лиц. По всем делам реализован принцип неотвратимости ответственности. Фактов постановления оправдательных приговоров не имелось. По протестам прокуроров, принесенных ввиду расхождения позиций государственных обвинителей и решений судов, усилено наказание 28 лицам», — проинформировали в генпрокуратуре постсоветской республики.

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