Киев, 24 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Угрозы полномасштабного наступления на Украину со стороны России нет, сообщил 24 января журналистам секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

President.gov.ua Алексей Данилов

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По итогам совещания СНБО он сказал, что не видит «каких-либо оснований для утверждений о подготовке полномасштабного наступления на Украину», добавив, что это было бы «невозможно даже физически».

Данилов «Есть ли передвижения российских войск на их территории? Да, есть, и для нас это не новость. Может быть, это новость для наших иностранных партнёров».

Он предложил пишущим про готовящееся «вторжение» «снизить накал вокруг ситуации с безопасностью», назвав сообщения в СМИ на эту тему «военной беллетристикой».