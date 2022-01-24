Берлин, 24 января, 2022, 20:53 — ИА Регнум. МИД Германии рекомендует гражданам ФРГ воздержаться от реализации планов поездок на Украину и перенести их на более поздний срок.

Германия

Об этом сообщается в рекомендациях немецкого внешнеполитического ведомства, опубликованных 24 января.

По утверждению МИД ФРГ, это вызвано ситуацией с передвижениями войск России возле украинских границ.

«В свете нынешних передвижений российских подразделений недалеко от границ с Украиной гражданам Германии рекомендуется следить за обстановкой, особенно за ситуацией с безопасностью, по международным и местным СМИ и обращать внимания на объявления местных властей», — указано в тексте документа.

Ранее с аналогичным предложением выступил МИД Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют, что со дня на день начнется «российское вторжение» на Украину.