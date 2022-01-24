Москва, , 20:42 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку столичного аэропорта Шереметьево после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает 24 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Аэропорт Шереметьево Skyships.ru

«Сегодня поступило сообщение о минировании терминала В аэропорта Шереметьево. Специалисты проверяют эту информацию», — цитирует агентство слова источника.

Отмечено, что в аэропорту усилены меры безопасности, но воздушная гавань продолжает работать в обычном режиме.

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