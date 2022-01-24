Тирана, , 20:46 — REGNUM Албанский телеканал TopChannel 24 января сообщил о том, что «полярные морозы» до — 18 °C в Албании привели к закрытию школ на три дня.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с этим министр образования, молодежи и спорта Албании Эвис Куши 24 января заявила, что одному из двух родителей разрешено остаться дома с ребенком без экономических последствий, если он работает в государственном учреждении. Соответствующее решение было утверждено правительством Албании 24 января.

По словам Куши, причиной закрытия школ стала не проблема с отоплением в школах, а опасения за безопасность детей по дороге в школу.

1100 албанских преподавателей и 1600 школьников заражены коронавирусом.

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