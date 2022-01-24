Сиань, Китай, 24 января, 2022, 20:08 — ИА Регнум. После продолжавшейся более десяти месяцев борьбы с пандемий, в Сиане, административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси, ликвидированы все зоны с высоким и средним уровнем риска по распространению коронавирусной инфекции. Об этом 24 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на информационные сообщения провинциальных властей.

Буддийский храм. Сиань. Китай

Все районы Сианя переведены в категорию зон с низкими эпидемиологическим рисками, в городе вновь заработал общественный транспорт, а также предприятия сферы промышленности и услуг. В штатном режиме работают парткомы и органы власти. По состоянию на 23 января, в Сиане зафиксированы свыше 2 тыс. случаев локального заражения. Глава города по контролю и профилактике заболевания Лю Фэн при этом подчеркивает, что в Сиане будут строго соблюдаться меры предосторожности и контроля.