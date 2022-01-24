Смолян, 24 января 2022, 19:58 — REGNUM В городе Смолян на юге Болгарии 14-летний местный житель угнал с охраняемой стоянки элитный внедорожник и несколько часов колесил на нем по региону. Об этом 24 января сообщила софийская газета «Труд».
Согласно официальной информации, полицейским удалось задержать злоумышленника после непродолжительной погони. Как оказалось, угонщик хорошо знаком правоохранителям: в декабре 2021 года он таким же образом похитил иномарку, оснащенную современной системой защиты.
В обоих случаях автомобили были возвращены владельцам в целости и сохранности. «Подросток не совершил ни одного ДТП и бережно относился к угнанным транспортным средствам», — отмечено в полицейском отчете. Ведется следствие.
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