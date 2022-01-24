Москва, , 19:42 — REGNUM Российский телеведущий и продюсер Валерий Комиссаров анонсировал собственное шоу на YouTube. Об этом 24 января пишет StarHit.

YouTube germany_photography

По словам Комиссарова, ради шоу он запустит два канала в видеохостинге — «Первый кошачий» и «Первый собачий». «Долго думал, как бы создать программу, где не ругаются без нужды, не едят друг друга ради рейтингов, не живут ради хайпа. И понял, что нам нужны братья наши меньшие», — поделился продюсер.

Комиссаров отмечает, что зрители шоу благодаря кошачьим и собачьим «хаусам» научатся «гармонии и спокойствию». YouTube-каналы продюсера появятся уже 1 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Валерий Комиссаров является автором псевдоток-шоу «Окна» и реалити-шоу «Дом-2». Он также создатель и владелец бренда продуктов питания «Моя Семья».

Читайте ранее в этом сюжете: Кулинарное шоу Пэрис Хилтон закрыли после выхода первого сезона