Бухарест, , 19:22 — REGNUM Из-за транспортного коллапса в Бухаресте, вызванного масштабной забастовкой водителей автобусов, троллейбусов и трамваев, под угрозой срыва оказался учебный процесс в сотнях школ и ПТУ румынской столицы. Об этом 24 января сообщает «Бухарестское телевидение».

Советская школа Цитата из к/ф «Вам и не снилось...». реж. Илья Фрэз. 1980. СССР

Согласно официальной информации, в настоящее время более двух тысяч детей и подростков по причине отсутствия на городских маршрутах наземного транспорта не могут добраться до места обучения. В этой связи министерство образования Румынии выступило с инициативой перевода большинства учебных заведений на занятия в режиме онлайн.

«Если муниципалитет Бухареста не найдет возможности обеспечить доставку учащихся, школы могут временно закрыться», — отмечено в документе.

Напомним, забастовка транспортников в Бухаресте продолжается с 19 января. Сотрудники АТП и депо требуют увеличения заработной платы, повышения субсидий и льгот, а также улучшения условий труда.

Ранее переговоры представителей профсоюзов транспортников Бухареста и градоначальника столицы Румынии Никушора Дана завершились провалом.

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