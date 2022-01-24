Йошкар-Ола, 24 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 24 января прививку от коронавируса сделали 373 974 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Из указанного числа 362 129 человек получили оба компонента антиковидного препарата, полностью завершив курс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января выздоровели с начала пандемии 28 308 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны пять человек.

Всего в республике за время эпидемии подтвердили 30 815 случаев заражения коронавирусом, из них 168 — за последние сутки. 962 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, один летальный случай среди пациентов с COVID-19 зарегистрирован за минувшие сутки.