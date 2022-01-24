Санкт-Петербург, 24 января, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вынуждает перевести Санкт-Петербург в режим мобилизации, объявил 24 января губернатор Александр Беглов, передаёт «Радио России».

Cfo.gov.ru Александр Беглов

Беглов «Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим».

Он сказал, что нужно проявить терпение и быть готовыми «работать в сложных условиях». Глава региона добавил, что это необходимо, чтобы сберечь здоровье петербуржцев.