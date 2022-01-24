Саранск, 24 января, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Мордовию поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник-М», которая предназначена для вакцинации подростков в возрасте 12−17 лет. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Всего республика получила 480 комплектов вакцины. Сейчас препарат распределяют по медицинским организациям республики.

Вакцина состоит из двух компонентов, между их введением должно пройти не меньше 21 дня.

Прививаться подростки до 15 лет смогут только после заявления и письменного согласия родителей или законных представителей. С 15 лет можно принимать решение о вакцинации самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 января в Мордовии прививку от коронавируса сделали 574 076 человек. 380 607 человек прошли прививку двумя компонентами, полностью завершив вакцинацию.

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