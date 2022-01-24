Саранск, 24 января, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписался 81 человек, все с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 37 770 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 42 180 случаев заражения коронавирусом, из них 170 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1118 человек, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за предыдущий день.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 24 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 599 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3249 жителей республики.