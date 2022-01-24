Таллин, , 18:44 — REGNUM Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 148 евро за мегаватт-час, несмотря на то, что большую часть суток она стоит около 200. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR со ссылкой на даныне энергобиржы Северной Европы Nord Pool.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такую разницу объяснили заметным падением цены в отдельные часы в понедельник, 24 января.

С осени в Эстонии начался резкий рост цен на электроэнергию, которые неоднократно обновляли абсолютные рекорды. Последний из них пришелся на 7 декабря 2021 года, когда среднесуточная цена достигла отметки в 469 евро за мегаватт-час, а в момент пикового спроса цена превышала 1 000 евро.

В воскресенье, 23 января 2022 года, среднесуточная цена составила 152,5 евро, а средняя цена с начала января — 147 евро за мегаватт-час.