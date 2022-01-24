Монтрёй, Франция, 24 января, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Компания Ubisoft представила официальный трейлер анимационного мультфильма Rabbids Invasion: Mission to Mars, основанного на серии видеоигр Raving Rabbids. Об этом 24 января пишет «Игромания».

Jade87 Netflix

Картина расскажет о том, как группа глуповатых кроликов становится частью правительственной программы по изучению Марса. Премьера Rabbids Invasion: Mission to Mars состоится 18 февраля 2022 года эксклюзивно на Netflix.

Добавим, что в 2022 году выйдет новая игра с участием кроликов из Raving Rabbids. Она называется Mario + Rabbids Sparks of Hope.