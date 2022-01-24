София, , 18:35 — REGNUM В болгарской столице состоялась встреча министра иностранных дел Болгарии Теодоры Генчовской с руководителем внешнеполитического ведомства Северной Македонии Буяром Османи. Об этом 24 января сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, два высокопоставленных дипломата провели рабочие консультации в преддверии второго совместного заседания премьер-министров Болгарии и Северной Македонии.

Стороны обсудили перспективы дальнейшей реализации Договора о дружбе и сотрудничестве между Софией и Скопье от 2017 года и рассмотрели пути активизации политического и экономического взаимодействия между двумя странами.

Напомним, 24 января в Софию с визитом прибыл премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски. В ходе своего двухдневного пребывания в Болгарии он встретится с главой болгарского правительства Кирилом Петковым, а также членами правительства и Народного собрания (парламента) страны.

Параллельно запланированы встречи рабочих групп двух стран по направлениям экономика, торговля и инновации, инфраструктура, транспорт и связь, а также европейское сотрудничество.

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