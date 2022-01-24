Салехард, 24 января, 2022, 18:34 — ИА Регнум. На Ямале больницы из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу временно сокращают оказание плановой медпомощи. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Отмечается, что после новогодних каникул нагрузка на амбулаторную службу ямальских больниц выросла более чем в десять раз. Для защиты населения от распространения COVID-19, а также для перераспределения медперсонала с 24 января 2022 года частично сокращается плановая медпомощь в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском и Приуральском районе. Ограничения не коснутся экстренной и неотложной помощи, уточняют в правительстве ЯНАО.

В окружной больнице приостановлен прием узких специалистов во взрослой и детской поликлиниках, отменены плановые госпитализации в дневной стационар. Ограничения не коснутся приемов кардиолога, эндокринолога, онколога, детского кардиолога и детского эндокринолога. Они будут проводиться в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, плановый приём пациентов, в том числе детей, приостановлен с 24 января в медицинских учреждениях Орловской области.