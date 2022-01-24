Нарьян-Мар, 24 января, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе за последние сутки выявили 46 случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В числе заболевших 36 жителей Нарьян-Мара и посёлка Искателей, кроме того, зарегистрировано 10 привозных случаев заболевания коронавирусом из Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Москвы, Архангельска, Волгограда», — сообщили в администрации.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 146 человек. Из них стационарное лечение получают 26 человек, амбулаторное — 120.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки выявили свыше 19,5 тыс. заражений коронавирусом.