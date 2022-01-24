Москва, , 17:45 — REGNUM Запасы газа в подземных хранилищах в Европе находятся на исторических минимумах. Об этом сообщает 24 января российская компания «Газпром».

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

"С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ перешёл в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 22 января запасы уже на 1,85 млрд кубометров меньше минимального показателя на эту дату», — сообщается в телеграм-канале компании.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, которые приводят в «Газпроме», на 22 января объём активного газа в европейских подземных хранилищах был на 14,9 млрд кубометров, или на 26%, меньше прошлогоднего уровня.

При этом было отобрано уже более 70% от объёма газа, закачанного в летний сезон. На 22 января отбор достиг 71,8% или 34,3 млрд кубометров.

Отмечается, что заполненность подземных хранилищ Германии опустилась ниже 42% — до 41,8%.

«Газпром» сообщает, что заполненность подземных хранилищ газа на Украине также находится на минимальных уровнях. На 22 января она снизилась до 12,1 млрд кубометров, что на 9,7 млрд кубометров, или на 44,6%, ниже, чем в прошлом году, и на 3,2 млрд кубометра меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.

На сегодняшний день, по данным российской компании, запасы в подземных хранилищ Украины составляют уже ниже 12 млрд кубометров.

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