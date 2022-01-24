Афины , 24 января, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Афинская организация фиксированного железнодорожного транспорта STASY объявила 24 января об отмене рейсов метро в международный аэропорт Афин из-за снега на путях.

Снегопад

Сообщалось также о проблемах на линии метро 1, электрической железной дороге, где велись работы по уборке снега.

Также железнодорожный оператор TRAINOSE объявил об отмене рейсов Proastiakos Railway из аэропорта Афин в Ано-Лиозию, а также поездов из Афин в Халкиду из-за снега.

Автобусы и троллейбусы выведены из обращения из-за сильного снегопада, объявила Афинская организация городского транспорта (OASA). Несколько линий столкнулись с проблемами и были вынуждены прекратить работу с раннего утра 24 января из-за плохой погоды.