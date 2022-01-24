Брюссель, 24 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Бельгийская полиция задержала 239 человек в ходе акций протеста и массовых беспорядков, произошедших в Брюсселе.

JoaquinAranoa Брюссель

Об этом 24 января сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные полиции.

Уточняется, что в манифестации против санитарных ограничений приняло участие до 50 тыс. человек. Протестующие требовали отставки правительства Бельгии и проведения новых выборов.

Акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в беспорядки и погромы в Евроквартале Брюсселя. Пострадали трое полицейских.

Сожжено несколько автомобилей и множество мусорных контейнеров. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

По данным полиции, среди задержанных 11 человек взяты под стражу «за хранение оружия, неповиновение органам правопорядка и/или нанесение ущерба».

«Среди них шесть бельгийцев, трое французов, один нидерландец и один афганец», — цитирует агентство фрагменты полицейского отчета.