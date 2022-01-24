Вучич пообещал, что по всему Косово сербы будут участвовать в выборах
Приштина, Сербия, 24 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 24 января заявил, что сербы смогут принимать участие в президентских выборах 3 апреля по всему Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что косовская сторона не заинтересована в переговорах с Сербией и хочет лишь одного — признания своей независимости от Сербии.
Напомним, вопреки призыву США, Великобритании, Франции, Германии и Италии разрешить проведение референдума о поправках в Конституцию Сербии на территории Косово, парламент Косово выпустил резолюцию против этого.
В Приштине заявили, что сербские избирательные участки на территории Косово больше функционировать не будут. Сербам пришлось ехать в Центральную Сербию, чтобы принять участие в голосовании.