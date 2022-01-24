Токио, 24 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. МИД Японии рекомендует гражданам страны отказаться от поездок на Украину из-за «напряжённости на российско-украинской границе», сообщает 24 января пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Япония

По утверждению японского МИД, такая ситуация связана с «усилением военного присутствия России» возле украинских границ.

Министерство иностранных дел Японии считает, что ситуация может неожиданно обостриться.

Ранее представитель японского правительства Хирокадзу Мацуно призвал граждан Японии, находящихся на территории Украины, позаботиться о своей безопасности и готовиться к ухудшению ситуации.

Напомним, с ноября 2021 года США и их сателлиты ежедневно заявляют о «российском вторжении» на Украину, которое произойдёт со дня на день.