Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Петербурженка с инвалидностью отсудила у комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга полмиллиона рублей за купленное в аптеке льготное лекарство, сообщили 24 января в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Суд

В районный суд города обратилась инвалид первой группы Екатерины М., которая потребовала у комитета по здравоохранению возместить убытки и компенсировать моральный вред. Как пояснила в своем исковом требовании горожанка, с ноября 2019 года ей была назначена поддерживающая терапия препаратом «Олапариб» (торговое наименование «Линпарза»). Лекарство нужно было принимать на постоянной основе, ежедневно, два раза в день.

В мае 2021 года женщина пришла с рецептом в аптеку, однако льготного лекарства, стоимостью 498 523 рубля, там не оказалось, из-за чего ей пришлось покупать его на собственные средства.

«С учетом данных обстоятельств, ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств, истец просила взыскать с ответчика денежные средства в сумме 498 523 рубля, затраченные ею на приобретение лекарственного препарата, а также 200 000 рублей в счет компенсации морального вреда, судебные издержки в сумме 15 000 рублей», — уточнили в ОПС.

В свою очередь представитель комздрава в суде просила отказать в удовлетворении требований, пояснив, что истец была обеспечена лекарством. Но как выяснилось в суде, по рецепту истец была обеспечена препаратом лишь 18 июня 2021 года. Таким образом, до указанной даты петербурженка не могла быть обеспечена препаратом на бесплатное и своевременное обеспечение которым имеет право.

«Суд взыскал с комитета в пользу истца расходы по приобретению лекарственного препарата в сумме 498 523 рубля, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, судебные расходы в сумме 8 000 рублей», — пояснил в ОПС.