Мадрид, , 17:06 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий защитник сборной Мозамбика по футболу Рейнилду Мандава, выступающий за французский «Лилль», в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико». Об этом 24 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Также сообщается, что стороны уже согласовали условия трансфера. Сегодня футболист пройдет медицинское обследование.

В текущем сезоне Рейнилду Мандава принял участие в 27-ми матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лорьяна» и получил девять желтых карточек.

Рейнилду перешел в «Лилль» 1 июля 2019 года из «Белененсеша» за 3 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника сборной Мозамбика в 10 миллионов евро.