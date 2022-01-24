Мадрид, 24 января 2022, 17:06 — REGNUM 28-летний фланговый атакующий защитник сборной Мозамбика по футболу Рейнилду Мандава, выступающий за французский «Лилль», в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико». Об этом 24 января сообщил журналист Фабрицио Романо.
Также сообщается, что стороны уже согласовали условия трансфера. Сегодня футболист пройдет медицинское обследование.
В текущем сезоне Рейнилду Мандава принял участие в 27-ми матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Лорьяна» и получил девять желтых карточек.
Рейнилду перешел в «Лилль» 1 июля 2019 года из «Белененсеша» за 3 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает защитника сборной Мозамбика в 10 миллионов евро.