Мурманск, 24 января, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В Мурманской области на лекарства для больных ковидом дополнительно направят 118 млн рублей, сообщает оперштаб.

guvo59 Лекарства

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«Бесплатными лекарственными препаратами за период пандемии за счет областного бюджета обеспечены более 122 тысяч пациентов с коронавирусом и ОРВИ. За счет средств федерального бюджета — еще более 56 тысяч пациентов у которых диагностировали коронавирус», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на штамм «Омикрон»приходится40% новых случаев COVID-19.