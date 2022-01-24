Сыктывкар, 24 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Администрация Сыктывкара перевела учреждения общего и дополнительного образования на дистанционный режим работы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, решение принято в связи с ухудшением эпидситуации. Ограничение будет действовать с 25 по 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, петербургские вузы переходят на дистанционное обучение из-за «Омикрона».