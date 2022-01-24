Красногорск, 24 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Московскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М», сообщили 24 января в минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Московская область получила первую партию вакцины от коронавируса для детей — 1,8 тыс. комплектов доз», — приводятся в информации слова министра здравоохранения области Светланы Стригунковой.

Она уточнила, что новая вакцина уже поставлена в пункты вакцинации детских поликлиник.

Стригункова пояснила, что вакцинация будет проводиться с письменного согласия родителей, а перед уколом несовершеннолетнего осмотрит педиатр. Сделать прививку смогут подростки от 12 лет и старше.