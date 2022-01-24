Лондон, 24 января, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Предполагаемая эскалация ситуации на Украине станет для России «болезненным, кровавым делом» и «новой Чечней», заявил 24 января журналистам премьер-министр Британии Борис Джонсон.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

«Мы должны сообщить, что вторжение на Украину… будет болезненным, кровавым делом… Очень важно, чтобы люди в России понимали, что это способно стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей в это стране… они будут сражаться», — заявил Джонсон.

Кроме того, он рассказал, что Британия должна создать гарантии того, «чтобы друзья и партнеры, в частности в Европе, подготовили пакет жестких санкций».

«Это не значит, что вторжение необратимо, здравый смысл еще может преобладать, но Великобритания возглавляет работу по разработке пакета экономических санкций и помогает Украине защитить себя, поставляя им вооружение», — сообщил Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Британия и их сателлиты с ноября 2021 года ежедневно заявляют о том, что Россия со дня на день нападёт на Украину.