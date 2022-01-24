Москва, , 16:24 — REGNUM В День российского студенчества, 25 января, Российское общество «Знание» проведет всероссийский просветительский марафон «День студента со «Знанием», который объединит работу нескольких тематических студий по разным направлениям. На площадках выступят приглашенные гости: выдающиеся деятели науки, искусства, бизнеса, дизайна, коммуникаций и государственного управления. Они поделятся секретами мастерства и расскажут об актуальных трендах в профессии. А самых азартных студентов ждет интеллектуальная онлайн-викторина «Битва вузов».

Татьянин день RIA Novosti

Просветительский марафон «День студента со «Знанием» пройдет в мультимедийной студии Российского общества «Знание» в Москве. Онлайн-трансляция марафона будет доступна как на странице просветительской организации в социальной сети «ВКонтакте», так и на официальном сайте Общества. На площадке будет организована работа четырех тематических пространств с разным наполнением: «Подкасты», «Музыкальное искусство», «Эксперименты» и «Современное искусство».

«Для Российского общества «Знание» студенты — это особенная аудитория: энергичная, инициативная, любопытствующая, всегда требующая чего-то нового. Это нас мотивирует на поиск новых форматов. Программа просветительского марафона «День студента со «Знанием» составлена таким образом, что участники смогут пообщаться с топовыми экспертами в области современного искусства, музыки, науки и бизнеса, вдохновиться их опытом и энергией, прокачать свои «скиллы», а кроме того, продемонстрировать свою эрудицию в рамках интеллектуальной викторины», — прокомментировал предстоящее событие генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В студии «Подкасты» состоится интервью с Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. С лекциями выступят лидеры медиа индустрии и бизнеса, среди которых председатель правления киностудии «Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, гендиректор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева и др. О влиянии нейросетей на креативную индустрию в секции «Современное искусство» расскажут ведущий дизайнер «Студии Артемия Лебедева» Альбина Гайнуллина и основатель, креативный директор Академии презентаций Bonnie&Slide Николай Пере.

В свою очередь, трек «Эксперименты» станет площадкой для зрелищных опытов из области физики, химии, механики и других сфер, а «Музыкальное искусство» — местом для выступлений представителей музыкальной индустрии. Например, пианист Олег Аккуратов поделится своим видением того, как виртуозы создают шедевры.

Помимо очных встреч студентов с экспертами запланирована серия прямых включений от партнеров по организации интерактивных мероприятий в День студента: Министерства науки и образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), президентской платформы «Россия — страна возможностей», Российского движения школьников, а также всероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена».

В рамках просветительского марафона состоится всероссийская интеллектуальная онлайн-викторина, организованная Российским обществом «Знание», которая будет состоять из двух этапов.

На первом этапе пройдет викторина «Битва вузов», при поддержке Министерства науки и образования России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Команды вузов из разных регионов России будут соревноваться в знании истории, науки, технологий и других сфер. Команды сыграют несколько тематических раундов, по итогу которых будет определен лучший студент и лучшая команда.

На втором этапе помимо студентов в игре примут участие игроки «Лиги Знаний». Команды сыграют несколько тематических раундов, пока не определятся победители, которые получат сертификаты на доступ к обучающим курсам от «Нетологии».

Для студентов Краснодарского края будет организована игра из мультимедийной студии общества «Знание» в Сочи.