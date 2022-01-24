Курган, 24 января, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Глава департамента здравоохранения Алексей Сигидаев заявил, что «однозначно привьёт своих детей от ковида». Об этом он заявил на пресс-конференции 24 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Алексей Сигидаев отметил, что вакцинирован сам и вакцинирует своих детей, как только появится такая возможность.

«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», — отметил Алексей Сигидаев.

В регионе планируют привить 44 450 подростков. На пресс-конференции отмечалось, что Курганская область подала заявку на вакцину «Спутник M» для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Пока вакцина в регион не поступила, и точная дата поставки логистической фирмой «Нацимбио» пока не определена.