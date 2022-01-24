Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 24 января, по состоянию на 15:35 по мск котировки нефти марки Brent подрастает на 0,16%, до $88,10 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтедобыча Noonpost.net

«В первой половине дня котировки нефти торговались выше, но сейчас общий пессимизм мировых рынков докатывается и до сырьевых площадок. Впрочем, золото и пшеница в плюсе.

Поддержку нефти оказала информация о новых ракетных ударах хуситов по ОАЭ, подогревающая опасения, что может быть затронута нефтяная инфраструктура.

Также определенные риски для предложения нефти и газа на мировом рынке несет обострение ситуации вокруг Украины. Даже если на российский экспорт не будет наложен запрет, могут пострадать газотранспортная система и нефтепровод «Дружба».

При этом прогнозы по спросу и предложению на рынке нефти остаются весьма позитивными — дефицит сохраняется, несмотря на наращивание добычи странами ОПЕК+.

Возможно, одновременно с неизбежной коррекцией наверх после падения рынков акций, можно будет увидеть новую попытку штурма рубежа $90 за баррель», — считает эксперт.

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