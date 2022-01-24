Москва, 24 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 января, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже взлетает на 2,04%, до 79,08 рубля. Евро дорожает на 1,67%, впервые с лета поднимаясь до 89,33 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«21 января во второй половине дня, на фоне сохраняющейся взаимной агрессивной риторики России и Запада бегство инвесторов из российских активов ускорилось.

Продавая российские активы, западные инвесторы, естественно, покупают валюту, чем оказывают давление на курс рубля. Ещё 21 января был пробит психологически-важный уровень 77 рублей за доллар.

Сегодня распродажи возобновились с новой силой, чему было несколько причин. На украинском направлении напряженность растет.

Самопровозглашенные республики сообщают о переброске к линии разделения новых сил ВСУ, США и их союзники поставляют Киеву летальные вооружения, одновременно сообщая о выезде своих дипломатов и их семей.

В то же время на мировых рынках продолжается общее снижение в преддверии увеличения учетной ставки ФРС США, что наиболее заметно сказывается на развивающихся рынках.

Пока сложно сказать, насколько долго продлится текущее снижение российской валюты. Рубеж 79 рублей за доллар пока выступает поддержкой, возможно, он сможет стать точкой разворота», — полагает эксперт.

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