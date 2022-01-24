Рязань, 24 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Рязанской области 24 января подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на 51 больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 64 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано ещё 13 летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки возрос до 0,40%. Всего в Рязанской области выявлено 64 233 носителей коронавируса. Справились с заражением 58 295 человек, из них 12 — выписаны за прошедшие сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 2 813 пациентов.