Афины , , 15:49 — REGNUM Суровый погодный фронт в Греции продолжается. Ожидается, что проявления бури в центре страны усилятся во второй половине 24 января, но и на следующий день погодные условия останутся сложными. Об этом заявил представитель правительства страны Янис Эконому во время брифинга для прессы.

Буря надвигается Цитата из к/ф «Навстречу шторму». реж. Стивен Куэйл. 2014. США

«Государственный механизм остается полностью готовым, чтобы принимать участие в сотрудничестве с местными органами власти там, где это необходимо, в решении проблем, вызванных непогодой», — сказал он.

Эконому также отметил, что в районах, которым угрожает непогода, были задействованы единые координационные центры с участием Пожарной команды, греческой полиции, вооруженных сил, местных органов власти и всех других заинтересованных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за бури «Эльпис» в центре Греции закрыты школы, приостановлена работа парламента, сотрудникам госсектора разрешено раньше уйти с работы.