Махачкала, 24 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки выявили 283 новых случая заражения коронавирусом. Сутками ранее этот показатель составил 342 человека. Это самые высокие цифры за последние месяцы, сообщили 24 января в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Общее число носителей коронавируса в регионе достигло 69 563человек. Из них справились с болезнью 62 504 пациента. Не удалось спасти врачам 3306 человек, в том числе два случая летального исхода были зафиксированы за последний день.

Число госпитализированных в последние дни в регионе выросло. По данным минздрава Дагестана, есть вероятность в создании новых койко-мест в ковидных госпиталях.

«Больше 200 больных коронавирусом госпитализируют ежедневно. В Махачкале две крупные больницы перепрофилированы под ковидных пациентов, и, возможно, в ближайшее время потребуются дополнительные койки. Так в госпитале ветеранов сегодня для лечения коронавирусной инфекции рассчитаны 160 коек, и уже нет свободных мест», — говорится в сообщении минздрава на официальной странице в соцсетиInstagram.