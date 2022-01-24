Афины , , 15:56 — REGNUM В Греции приостановлена работа парламента из-за экстремальных погодных условий в регионе Аттика. Об этом сообщает AMNA 24 января.

Буря

Решение о возможном продлении приостановки работы парламента страны во вторник, 25 января, будет принято позже.

Школы Аттики закрыты, а сотрудники государственного сектора были отправлены домой в полдень 24 января после того, как министерство внутренних дел выпустило циркуляр, разрешающий им уйти домой раньше из-за плохой погоды и сильного снегопада.