Таллин, 24 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Составляющие правящую коалицию Эстонии, две крупнейшие партии страны — Реформистская и Центристская — не заинтересованы в развале нынешнего кабинета министров, да и для большинства избирателей этот союз выглядит предпочтительнее. Об этом эстонские политики и политологи заявили в комментариях гостелевидению ETV.

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На это, по мнению члена Социал-демократической партии Раймонда Кальюлайда, указывает поведение «младшего партнера» в дуэте — центристов. Несмотря на то, что позиция реформистов на фоне слабого премьер-министра Кайи Каллас и действий партии во время кризиса высоких цен на энергоносители была уязвимой, руководство Центристской партии не воспользовалось уникальной возможностью разорвать союз.

«Ни мэр Таллина Михаил Кылварт, ни депутат европарламента Яна Тоом, ни другие знаменитые русские политики не издали ни звука. Они не высказывались ни о том, как следует поступить с компенсацией расходов цен на энергоносители, ни о том, что делать с коалицией и Каей Каллас. Это с самого начала указывало, что коалицию разваливать не собираются», — считает Кальюлайд.

Видный эстонский политик, бывший член правящей Реформистской партии Меэлис Атонен убежден, что признаков развала коалиции не заметно: «По всей видимости, (в ходе нынешнего кризиса высоких цен на энергоносители — прим. ИА REGNUM) в коалиции определялась расстановка сил. Мне кажется, в этой коалиции так будет до выборов».

По мнению политолога Тыниса Саартса, несмотря на трещины в коалиции, у центристов и реформистов нет достойной альтернативы для формирования нового правящего союза. Самым простым, казалось бы, было бы восстановить коалицию Центристской партии, партии националистов «Отечество» и партии национал-консерваторов EKRE, но с этим возникли бы проблемы.

«Мне кажется, что EKRE не заинтересована в этом. Она может добиться лучших результатов на грядущих выборах в парламент, будучи в оппозиции», — убежден Саартс.

Парламентские выборы в Эстонии пройдут в марте 2023 года.